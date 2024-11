Ilnapolista.it - La nuova vita di Nadal ripartirà dall’Arabia Saudita

Leggi su Ilnapolista.it

Con il ritiro ufficiale di Rafael, avvenuto durante i quarti di finale di Coppa Davis tra Spagna e Olanda, il mondo del tennis saluta uno dei suoi più grandi campioni. Ma la leggenda di Manacor non si allontanerà dal panorama sportivo, né si limiterà a godersi lada pensionato. Con una serie di progetti ambiziosi già in cantiere,si prepara a intraprendere unafase della sua, ricca di opportunità e sfide.continuerà a essere una figura di spicco nel mondo del tennis, non solo come ambasciatore della federazione tennistica, ma anche attraverso le sue accademie. Dopo Manacor e Kuwait, è in fase di sviluppo unaaccademia in Arabia, un Paese che si sta affermando comecapitale mondiale del tennis, ospitando eventi prestigiosi come le finali WTA e Next Gen.