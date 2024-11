Terzotemponapoli.com - Il Commento di Michele Plastino sulla Partita Napoli-Roma

Il giornalistaè intervenuto a Radio Marte per analizzare la sfidaprevista per domenica. In un intervento che ha mescolato aspetti tecnici e psicologici del calcio,ha sottolineato l’importanza dellae il ruolo cruciale che può giocare l’aspetto mentale nella preparazione della gara.La SfidaCome Momento Crucialeha definito la“molto difficile” e “molto importante”, evidenziando come questa sfida possa essere fondamentale per entrambe le squadre. Ha ricordato anche la figura di Claudio Ranieri, allenatore della, con cui ha un legame di amicizia consolidato. Secondo il giornalista, Ranieri, che ha avuto un ruolo significativo anche nella carriera di, è noto per la sua capacità di motivare i giocatori attraverso un lavoro psicologico molto profondo.