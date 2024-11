Cultweb.it - Google Gemini ha una memoria, cosa sappiamo di questa nuova funzione

compie un passo avanti nell’intelligenza artificiale con l’introduzione di unadipersonalizzata.capacità consente al chatbot di adattarsi meglio alle esigenze degli utenti, ricordando dettagli come preferenze alimentari, hobby o contesti lavorativi. Tuttavia,garantisce il pieno controllo agli utenti sui dati salvati e assicura che tali informazioni non siano utilizzate per scopi impropri.novità rientra nel desiderio del colosso informatico di rendere su misura le interazioni con il chatbot. Come fare per permettere adi ricordare le preferenze? Basta fornire dettagli durante la conversazione o aggiungerli manualmente nella sezione “Saved Info”. Per esempio, un utente può specificare di preferire ricette vegetariane o di lavorare in un campo tecnico, eutilizzerà queste informazioni per fornire suggerimenti più pertinenti.