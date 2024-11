Thesocialpost.it - Gli Usa lanciano l’allarme: “Attacco massiccio su Kiev”. Popolazione allo stremo, chiude l’ambasciata italiana

statunitense aha lanciato un avvertimento preoccupante: un potenzialeaereopotrebbe colpire la capitale ucraina il 20 novembre. Sul sito ufficiale della rappresentanza diplomatica si legge cherimarrà chiusa per “estrema cautela“. Ai cittadini statunitensi viene raccomandato di prepararsi a recarsi nei rifugi immediatamente in caso di un allarme aereo. La tensione nella capitale è palpabile, mentre le autorità ucraine non hanno ancora confermato ufficialmente. Ancheha annunciato la chiusura al pubblico a scopo precauzionale, anche se ha garantito lo svolgimento dei servizi primari.Joe Biden autorizza la fornitura di mine antiuomoNel frattempo, il presidente Joe Biden ha autorizzato l’invio di mine antiuomo all’Ucraina, una decisione che, secondo il Washington Post, rafforzerà le difese contro l’avanzata russa.