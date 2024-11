Gaeta.it - Eugenio Tucci celebra il rock melodico italiano con il nuovo album “Liguana – ottanta -novanta”

, cantautore abruzzese di Martinsicuro, sta per far vivere un viaggio nostalgico nella musica italiana degli anni '80 e '90 con il suo". In uscita il 10 dicembre, questo progetto musicale è stato realizzato sotto l'etichetta Cinemusicanova, e rappresenta un omaggio a un periodo che ha segnato un capitolo significativo nella storia della musicamelodica. Con sette brani inediti, l'mira a riportare alla luce melodie e armonie che caratterizzarono una generazione intera.La genesi dell'e il coinvolgimento di Davide Di Lodovico"" affonda le sue radici in un'idea di Davide Di Lodovico, autore e compositore delle musiche. Questo disco, scritto nel 1990 ma mai pubblicato fino ad ora, si propone di esplorare sonorità tipiche di un periodo d'oro per il