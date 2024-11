Tvplay.it - Dalla Juve alla Liga, addio al bomber: la decisione è presa

Lagiocherà sabato in trasferta contro il Milan, ma prima bisogna registrare una novità importante in sede di calciomercato.Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, la luce dei riflettori dei media è tornata sul campionato. Anche perché il prossimo turno di Serie A presenta delle gare che potrebbero dire molto sull’intero prosieguo della stagione 2024/25.al: la(LaPresse) tvplay.itLa più importante è sicuramente quella di sabato prossimo tra il Milan di Paulo Fonseca e ladi Thiago Motta. I rossoneri, infatti, non possono lasciarsi sfuggire una delle ultime occasioni per tornare in maniera importante nella lotta scudetto. La ‘Vecchia Signora’, invece, può avvicinarsi ancora di più dal primo posto del Napoli, che ora dista due punti.