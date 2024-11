Ilgiorno.it - Codogno, che cavalcata: "Annata straordinaria. E per il 2025 rilanceremo"

È stata un’decisamente entusiasmante quella da poco andata in archivio per il Baseball’’67. Al secondo anno di partecipazione alla Serie A, massimo campionato nazionale, i biancazzurri guidati da Michele Nani hanno ottenuto grandissimi risultati. Nella prima fase ilsi è classificato al secondo posto con uno “score“ di 13 vittorie e 7 sconfitte superato solo dalla favoritissima Palfinger Reggio Emilia mentre nella fase due, quella più importante per garantirsi la permanenza in Serie A anche nel, ilha ottenuto il primo posto con 14 vittorie e 4 sconfitte, e assicurandosi un posto privilegiato nel futuro ranking che verrà definito dalla Federazione. In totale quindi, su 34 gare, si sono registrate 23 vittorie e 11 sconfitte. L’analisi dei risultati evidenzia l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico formato da Nani, Boccardi, Bacciocchi, Barbarotto, Zibra ed Esposito che in sintonia con la dirigenza ha azzeccato tutte le scelte dei nuovi giocatori ingaggiati a partire dal lanciatore Federico Virgadaula in quale in gara 1 (quella riservata a lanciatori italiani) ha dominato con 9 vittorie e 3 sconfitte e ben 107 “strike out“ ottenuti.