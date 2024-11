Ilfoglio.it - Azione Universitaria: "I nostri ragazzi sono stati aggrediti alla Sapienza dai collettivi di sinistra"

"Questo pomeriggio, durante lo svolgimento delle elezioni universitarie presso l’Università Ladi Roma, idivittime di una vile aggressione da parte di gruppi didi. Gli aggressori, composti per la maggior parte da non studenti dell’ateneo, hanno deliberatamente provocato isia verbalmente che fisicamente". Lo dice in una nota Francesco Todde, presidente di Gioventù Nazionale Roma. L'organizzgiovanile della destra ha diffuso anche dei video. Nonancora chiare le dinamiche dell'accaduto. Né quali sarebbero icoinvolti nelle provocazioni. "ha i suoi candidati e ida ieri stanno lavorando nelle facoltà. Anche stamattina avevano provato a impedire aimilitanti di fare campagna elettorale", ha spiegato Todde al Foglio.