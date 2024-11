Nerdpool.it - Alien: Pianeta Terra – Il teaser trailer della nuova serie in arrivo su Disney+ nel 2025

ha svelato il primoe la key art ufficiale di, laoriginale FX creata da Noah Hawley. Il progetto, molto atteso dai fan del franchise, sarà disponibile in esclusiva suin Italia a partire dal.Ildianticipa atmosfere cupe e sequenze mozzafiato, confermando che questasarà un must per tutti gli appassionati di fantascienza e horror.La trama diQuestahorror fantascientifica promette di portare il terrore del celebre universo didirettamente sulla. Tutto ha inizio quando una misteriosa nave spaziale si schianta sul nostro. Una giovane donna, insieme a un gruppo improvvisato di soldati, si ritrova a fronteggiare una scoperta fatale che cambierà per sempre il destino dell’umanità.