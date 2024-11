Thesocialpost.it - “Una vergogna!” Cruciani contro Zerocalcare: “Uno che fa il fumettista…” L’attacco

Leggi su Thesocialpost.it

Durante l’ultima puntata di “Quarta Repubblica“, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, nell’ormai consueto appuntamento del “Tavolo per due” con Giuseppe, il conduttore de “La Zanzara” ha incentrato il suo intervento sul “doppiopesismo di una parte della sinistra” politica e sociale. Davanti all’esecutivo di centrodestra, a suo dire, gli intellettuali di sinistra non vedono l’ora di tirare in ballo il pericolo del ritorno al Fascismo e una possibile torsione autoritaria in atto. Al contrario, però, secondo, di fronte alle violenze degli antagonisti di sinistra ai danni delle forze dell’ordine durante le manifestazioni degli ultimi giorni, fanno orecchie da mercante. Ha detto: “Quello che mi fa andare in bestia è che loro negano che ci sia libertà di espressione, sostenendo che ci sia invece un regime autoritario che impedirebbe a qualcuno di manifestare liberamente”.