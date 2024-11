Tagli al servizio Oepac Ardea Domani | L’amministrazione trovi risposte ai bisogni dei cittadini

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 novembre 2024-“È particolarmente grave quel che è successo ieri in consiglio comunale: di fronte all’ennesimoo aldi assistenza scolastica per alunni e alunne con disabilità (),comunale non solo si presenta in aula senza ravvedimenti e soluzioni, ma anziché chiedere scusa e trovareaidi cittadine e, bolla il problema come semplice “polemica politica” e poi si cimenta in uno scontro tutto interno a colpi di mozioni e risoluzioni”: Così in una nota i consiglieri di, Luca Vita e Niko Martinelli.“La mozione presentata dalla consigliera Cofano di Fratelli d’Italia- continuano- per il ripristino delle ore stabilite dai PEI è stata infatti bocciata dalla maggioranza (di cui pure la consigliera fa parte), nonostante la mediazione offerta dai consiglieri di minoranza, con un emendamento che tentava di riconciliare le diverse posizioni espresse.