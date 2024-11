Pmi femminili obiettivo Dubai | aperte le iscrizioni per il Women Empowering Women

Leggi su Ildenaro.it

Sonoleper la prossima edizione di, l’evento dedicato alle piccole e medie impreseche aspirano a espandere i loro orizzonti verso il Medio Oriente, in programma il 12 aprile 2025 a. L’iniziativa sarà un ponte verso il Medio Oriente per le impreseche, con determinazione e passione, sono pronte a conquistare il cuore e la mente dei consumatori del Medio Oriente, diffondendo l’eccellenza del Made in Italy.In un mondo in cui le imprenditrici si affacciano su mercati sempre più globali,si conferma la porta d’accesso privilegiata verso nuove opportunità.L’edizione precedente, svoltasi ad aprile 2024, ha riscosso grande successo, permettendo a varie start-updi affacciarsi al mercato di, forti del proprio know-how e del marchio “Made in Italy”, da sempre sinonimo di qualità, design e innovazione.