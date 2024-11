Amica.it - Nicole Kidman ha spiegato il vero significato della foto virale, quella che tutti credono sia la gioia dopo il divorzio da Tom Cruise

Leggi su Amica.it

Che sia spesso diventata un meme, lo sa anche lei. Ci scherza e ci ride su, proprionoi. Tutto è lecito, tranne che per una. No, perc’è bisogno di una spiegazione. E così,distrugge un mito che va avanti da quasi mezzo secolo. I meme diLa rete è piena didell’attrice australiana usate per lanciare battute, messaggi o una risata. Come per il modo in cui batte le mani a una serata degli Oscar, ricordate? Tutto palmi e con le dita che cercano di andare verso l’esterno. Come una foca con le sue pinne.Il motivo era che alle dita portava anelli così preziosi che aveva paura di romperli. Ma quel suo modo buffo di applaudire ha fatto il giro del mondo.