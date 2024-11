Sport.quotidiano.net - Nations League: la Spagna vince al 93', pari Portogallo, vittoria da record di San Marino

Milano, 19 novembre 2024 - Sesta, e ultima, giornata dei gironi diche nella serata di ieri ha visto in campo diciotto squadre, per un totale di nove partite. Di queste un posto di rilievo lo merita-Svizzera, con le Furie Rosse che hanno sofferto tanto prima di piegare la nazionale di Yakin. Decisivo il calcio di rigore al 93' realizzato da Bryan Zaragoza che ha regalato il quinto successo ai campioni d'Europa che, sicuri del primo posto nel girone, sono scesi in campo con una formazione senza tanti grandi protagonisti. Soloper ilcontro la Croazia, con Joao Felix e Josko Gvardiol che timbrano il cartellino nella sfida tra la prima e la seconda forza del gruppo 1 di Lega A, mentre la Scozia chiude con un altro successo a scapito della Polonia. Una delle notizie di serata arriva dal Lichtenstein perché Sancentra il secondo successo consecutivo che vale il primato nel Gruppo 1 di Lega D e il passaggio alla categoria superiore di, scavalcando Gibilterra.