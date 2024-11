Ilgiorno.it - La morte del sindacalista Tresoldi. Schianto tragico sulla provinciale. Il giudice libera l’automobilista

Leggi su Ilgiorno.it

Il gip del tribunale di Lodi Anna Cerreta non ha convalidato, ieri, il fermo come indiziato di omicidio stradale dell’ex infermiere di 64 anni residente a Lodi che venerdì scorso, prima dell’alba, con il suo furgone Renault Trafic, lungo la sp 26 in territorio di Cavenago d’Adda, aveva impattato frontalmente con la Vespa guidata da Mauro(nella foto),, volontario e cancelliere del tribunale di Lodi, il quale dopo l’impatto aveva perso la vita a 56 anni. Il gip ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari avanzata dalla Procura. Secondo le indagini, risulta infatti che il 64enne si è immediatamente fermato a prestare soccorso e rimane l’ipotesi che la Vespa possa aver invaso la corsia, anche a causa della fitta nebbia e dell’assenza della segnaletica orizzontale in quel tratto di strada riasfaltato il 4 novembre scorso.