Gigi Buffon, la rara confessione su Alena Seredova: "Grande dolore farla soffrire"

Non è mai facile parlare di un’ex. Non lo è per noi, non lo è per i famosi, come vip e calciatori. In un’intervista,ha fatto unasulla ex: tutti ricordiamo il momento in cui si sono lasciati. Oggiè felicemente sposato con Ilaria D’Amico, ma al suo fianco, prima di lei, c’era proprio, con cui ha avuto due figli. E, ha ammesso, è stato un, lasuQuella al Corriere della Sera diè stata una lunghissima intervista, in cui sono stati affrontati tanti temi, rilasciata in occasione della nuova autobiografia, Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi, che affronta le tappe salienti della vita dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana di Calcio, dall’esordio in Serie A fino ai momenti più bui, come la depressione e gli attacchi di panico.