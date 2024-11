Terzotemponapoli.com - Esclusiva TTN, Cilli: “Il progetto del Napoli è intrigante”

Luca, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato un’intervistaa TerzoTempo.com. Queste le sue parole:Come valuti le prestazioni di Lukaku in queste prime gare di campionato?“È un calciatore funzionale per il tipo di calcio che proprone Antonio Conte. Quindi perfettamente integrato all’interno deltecnico che l’allenatore sta portando avanti. Dal punto di vista realizzativo avrebbe potuto fare anche meglio, al momento ha segnato 4 gol e piazzato altrettanti assist. Ma va detto che in diverse occasioni ha pensato specialmente ad aiutare la squadra con un lavoro poco visibile ma senza dubbio importante. Le prestazioni, dal mio punto di vista, vanno lette anche in quest’ottica. L’attaccante si giudica per le reti che riesce a mettere insieme ma anche per ciò che riesce a dare e fare lontano dall’area rigore.