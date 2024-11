Bergamonews.it - Elvas, da 45 anni segna risultati e storie sportive in tutto il mondo

Leggi su Bergamonews.it

Il trasferimento in una sede più moderna e ampia, lo sbarco nel mercato estero e progetti all’indell’innovazione nel campo dell’elettronica applicata alle competizioni: è con questi obiettivi che la Cooperativasi appresta a celebrare un importante compleanno: “Quest’anno festeggiamo 45, sono tanti, ma abbiamo ancora tanta strada da percorrere e siamo già pronti con tante novità a partire dal prossimo anno”, dichiarala presidente Angela Piantoni.La cooperativa di Colere, associata a Confcooperative Bergamo, è una delle rappresentanti deltecnologico dell’associazione, la cui competenza, consolidata nei decenni, ha permesso di vedere il marchiore inelle più importanti competizioni nazionali e internazionali di varie discipline.Dal 1979 all’interno delle competizioninasce nel 1979, come racconta Angelo Piantoni, tra i soci fondatori, come cooperativa di produzione lavoro: “Credevo nella cooperazione come forma alternativa all’impresa tradizionale, per la capacità di creare occupazione, in un territorio come quello della Valle di Scalve, potendo costruire l’attività su valori condivisi, a partire dal mutualismo.