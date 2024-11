Coverciano lezione di Giuntoli al corso dedicato alla formazione dei direttori sportivi

Leggi su Sportface.it

Cristiano, Managing Director Football della Juventus, è intervenuto nel pomeriggio ain occasione deldel Settore Tecnicodei. Le due ore in aula magna si sono aperte con uno speciale omaggio per, che ha ricevuto da uno dei corsisti – Riccardo Motta, attuale responsabile dell’area scouting del Carpi – una sciarpa del club biancorosso, presso il quale il dirigente ha lavorato in passato.“Per fare questo lavoro bisogna essere spinti da una grande passione. Poi ci vogliono personalità e grande forza d’animo, trattandosi di un ruolo molto complicato” ha detto a inizio, per poi coinvolgere gli allievi e permettere loro di porre domande. In mattinata, in cattedra presso il Centro Tecnico Federale c’era stato Rafa Benitez.