Buona partenza per il Penta. Vittoria nel torneo di Parma

Parte bene la nuova stagione della pallanuoto modenese, che nelle intenzioni societarie dovrebbe essere la stagione della rinascita, dopo la caduta in serie C susseguente al fallimento pallanuotistico della Sea Sub, e la conseguente ridalla serie C. I dirigenti modenesi si sono mossi con concretezza sul mercato regionale, una volta tanto movimentato, ed hanno riportato a Modena moltissimi giovani che erano cresciuto nel prolifico vivaio modenese, per poi andare a giocare altrove, quando non era stato più possibile farlo a Modena, ed i risultati si sono visti subito, tanto è vero che ilha vinto il primostagionale, disputato alle Piscine dia cui hanno partecipato, oltre alModena risultato poi vincitore della manifestazione, i padroni di casa della Coop, giunti secondi, la Reggiana, e la Coopernuoto Carpi, che ha chiuso al terzo posto a pari merito con i reggiani.