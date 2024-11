Formiche.net - Veicoli cargo, ecco la sfida europea per la leadership nello spazio commerciale

Leggi su Formiche.net

Nel contesto di una corsa alloche si fa sempre più intensa, The Exploration Company ha segnato un traguardo significativo, annunciando un finanziamento da 160 milioni di dollari per lo sviluppo del veicoloNyx, progettato per sostenere il futuro delle stazioni spaziali commerciali. Questo successo, che rappresenta il più grande round di Serie B mai registrato da un’azienda spaziale in Europa – ovvero un finanziamento strategico per scalare il business e accelerare lo sviluppo – segna un passo cruciale per l’Europa nel rafforzare la propria autonomia e competitività nel settore spaziale.Il veicolo Nyx Earth è progettato per trasportare fino a quattro tonnellate di carico in orbita terrestre bassa (Leo) e riportare a terra fino a tre tonnellate, con applicazioni che spaziano dalla ricerca alla logistica per stazioni spaziali commerciali.