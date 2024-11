Isaechia.it - Uomini e Donne, è ritorno di fiamma per una discussa coppia nata nel programma? (Video)

È tornato il sereno tra una exche si era formata all’interno dello studio dilo scorso anno.Stiamo parlando dei due ex protagonisti del trono over del dating show condotto da Maria De Filippi Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone, che dopo i primi mesi vissuti felicemente, la scorsa estate hanno annunciato la crisi e la loro successiva separazione.Cristiano però ha fatto di tutto per riconquistare la Fares e dopo alcune settimane laè tora farsi vedere insieme sui social, anche se la tregua tra i due non è durata molto: ad ottobre, infatti, i due hanno annunciato di essersi nuovamente lasciati e da quel momento è iniziato uno scambio di frecciatine tra Asmaa e Cristiano tutt’altro che pacato.Asmaa, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram una segnalazione secondo cui Lo Zupone, a distanza di poco tempo dalla fine della loro relazione, avrebbe già iniziato a frequentare altre, mentre quest’ultimo ha risposto alle insinuazioni della ex compagna spiegando che proprio quest’ultima aveva rivelato di non amarlo più (clicca QUI per leggere).