'Radiologo medico un amico per gli anziani', campagna Sirm su prevenzione attiva

Roma, 18 nov. (Adnkronos Salute) - "Possiamo aiutare a prevenire le principali patologie dell'anziano come infarto, ictus, fratture, tumori attraverso l'uso dell'imaging diagnostico che consente la stratificazione del rischio e l'identificazione precoce dei fattori che preludono grandi eventi acuti. Unache può garantire una longevità positiva ai 10 milioni di ultrasettantenni che vivono oggi in Italia". Così Andrea Giovagnoni, presidente nazionale(Società italiana di radiologia medica ed interventistica), durante una conferenza stampa online, occasione per presentare la'Il, undell'anziano', il primo studio pilota/progetto nazionale dipromosso dallaesclusivamente rivolto alla terza età. "La radiologia geriatrica è una nuova branca della nostra professione - spiega Giovagnoni - nata dopo l'evento internazionale R7 di Venezia.