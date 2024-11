Universalmovies.it - Overlord – Il Film: Capitolo del Santo Regno | Il trailer dell’evento al cinema

Leggi su Universalmovies.it

Dal 9 all’11 dicembre prossimo Nexo Studios porterà in sala l’anime evento “– Ildel“.Dopo il debutto nelle sale americane – distribuito da Crunchyroll – avvenuto lo scorso weekend, e che ha prodotto un incasso di 1,16 milioni di dollari, l’anime ispirato al manga omonimo firmato da Kugane Maruyama si appresta ad esordire anche nei nostri, ma solo per tre giorni, ossia dal 9 all’11 dicembre 2024.– Ildelracconterà gli eventi successivi alla quarta stagione della serie anime, adattando tra l’altro la dodicesima e la tredicesima light novel di Kugane Maruyama. Questa di seguito è la sinossi ufficiale:“La trama ci conduce neldi Roble, governato dalla santa regina Calca, protetto da alte mura che hanno a lungo garantito a tutte le sue terre un’epoca di pace.