Zonawrestling.net - NXT: Annunciati tre match di qualificazione per la Iron Survivor Challenge

Leggi su Zonawrestling.net

Laè sicuramente uno dei concept più efficaci tra le nuove tipologie diemerse in questi anni, e grazie a questa stipulazione Deadline sta diventando un appuntamento imperdibile per gli appassionati di NXT. Con Wes Lee e Je’Von Evans già qualificati all’incontro maschile e Sol Ruca qualificata per l’incontro femminile, ci sono ancora sette posti disponibili per il 7 dicembre prossimo. Ma tre di questi saranno assegnati già nel prossimo episodio di NXT.Tre incontri diNXT ha infatti annunciato sui social media le prossime sfide per determinare gli sfidanti: sul versante maschile, l’attuale campione di coppia Nathan Frazer sfiderà Eddy Thorpe, mentre sul fronte femminile sia Zaria che Stephanie Vaquer dovranno conquistarsi la presenza a Deadline, provando a sconfiggere rispettivamente Wren Sinclair e Jaida Parker.