Tvzap.it - Ludovica trovata morta a 17 anni nel suo letto dai genitori

Leggi su Tvzap.it

Una ragazza, del Salento, èa 17per cause ancora da accertare. Da quanto si apprende, da alcuni giorni era acon l’influenza e la febbre. La situazione non sembrava grave e non ha destato eccessiva preoccupazione. Questa mattina, all’alba isono andata a svegliarla, ma per la giovane non c’era più niente da fare.Leggi anche: Festeggia il compleanno, poi la tragedia: muore giovane di 26Leggi anche: Crolla ascensore “artigianale” in Italia: dentro due donne e tre bambininela 17È statasenza vita questa mattina dai, entrati in camera sua per svegliarla e vedere come stava.Muccio, una ragazza di 17di Patù, piccolo comune del sud Salento, era acon la febbre da venerdì scorso, probabilmente causata da una tonsillite.