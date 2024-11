Gaeta.it - La stabilità politica e l’economia: le dichiarazioni del ministro Ciriani al premio dell’industria

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nella giornata di oggi, ilper i Rapporti con il Parlamento, Luca, ha espresso preoccupazione per le attuali tensioni sociali, mettendo in evidenza l’importanza dellaper la crescita economica. Le suesono avvenute durante la Premiazione dele dello Sviluppo 2024 organizzata dalla Camera di commercio di Pordenone-Udine, un evento che ha visto la celebrazione di 78 realtà imprenditoriali locali.L’importanza di unaIlha evidenziato che laè fondamentale in un momento storico caratterizzato da incertezze e conflitti sociali. Durante il suo intervento, ha sottolineato come le manifestazioni e gli scioperi, che richiamano alla memoria i tumultuosi anni Settanta, non contribuiscano a risolvere i problemi attuali.