La mia donna ideale… Stefano De Martino dopo presunti flirt e decine di gossip arriva la confessione

Leggi su Caffeinamagazine.it

Con Affari Tuoi sta raggiungendo un successo che neppure Amadeus aveva toccato.Desta vivendo un momento d’oro, si è tolto di dosso l’etichetta sgradevole di ‘raccomandato’ e si sta affermando come uno dei conduttori più interessanti della nuova generazione. Al Corriere della Sera si è confessato, raccontando degli inizi e di Belen Rodriguez, rivelando un dettaglio sulla suaideale, e raccontando degli inizi.>>“Stendiamo un velo pietoso”. Selvaggia Lucarelli finalmente svela il regalo di Elettra Lamborghini. L’ha scartatoBallando con le stelle ed è rimasta a bocca apertaRacconta di come l’impatto con il successo non sia stato facile: “Agli inizi, con Amici, quando tutti mi fermavano nella metro. In quel periodo ho avuto su me stesso pensieri fuori misura.