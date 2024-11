Ilfattoquotidiano.it - In Lombardia gli inceneritori bruciano più rifiuti di quanti ne produce la regione. Così le esportazioni fanno ricche le società, anche pubbliche

, la grande pattumiera d’Italia. Qui, dove si detiene il record deglie delle discariche, non esiste limite al numero di impianti e non esistono programmi di monitoraggio dell’ambiente e della salute. L’immondizia manda in tilt persino numeri e statistiche. Basti pensare che nel 2022 – ultimi dati certificati da Ispra, il catasto nazionale dei– inla raccolta differenziata è cresciuta ancora, arrivando al quarto posto in Italia con il 73,2%. Traguardo lusinghiero, che dovrebbe generare una diminuzione delletà bruciate nei forni. Invece non è. Anzi, su 1 milione e 230.000 tonnellate prodotte, ne sono state incenerite 1 milione e 940.000. Il surplus è imponente: 710.000 tonnellate, il 36% del totale. Dunque, cosai lombardi nei loro?La risposta arriva da Rete Ambiente, che sabato 9 novembre a Brescia (nel complesso di San Cristo, gestito dei Padri Missionari Saveriani) ha organizzato il primo convegno lombardo sui termovalorizzatori: “Nulla si crea, nulla si distrugge: miti e realtà sull’incenerimento dei”.