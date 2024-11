Ilfattoquotidiano.it - “Droga della risata”, gli effetti e tutti i rischi dell’ossido di azoto (se usato impropriamente)

Pericoloso se. Due medici canadesi, Cyrille De Halleux e David N. Juurlink sul Canadian Medical association jornual, hanno recentemente rinnovato l’allarme suilegati all’uso di ossido di(o protossido di) a scopo ricreativo, un fenomeno che sta prendendo piede soprattutto tra i giovani, anche in Europa. E che a Lecce ha portato alla morte un 26enne nel giorno del suo compleanno.La sostanza – L’ossido di, noto come gas esilarante, può sembrare innocuo per il suo nome, ma i pericoli associati al suo utilizzo sono tutt’altro che divertenti. Oltre aiimmediati legati alle modalità di assunzione e aglia breve termine, un uso prolungato può portare a gravi carenze di vitamina B12, con conseguenze neurologiche significative. Questo gas, la cui formula chimica è N2O, viene anche chiamato protossido di