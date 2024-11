Gamberorosso.it - Celiachia e disturbi alimentari: cure gratuite e accessibili

Immaginate la frustrazione di chi è affetto da una malattia cronica come lao la preoccupazione di due genitori per una figlia che soffre di un disturbo alimentare, di trovarsi costretti a rinunciare aessenziali a causa dei costi elevati. Purtroppo, per molte famiglie italiane, questa è una realtà dolorosa e quotidiana. Ma, finalmente, per tutti loro arriva una notizia che porta sollievo e speranza: dal 30 dicembre 2024, oltre a molte altri, anche i trattamenti per lae per l'anoressia e la bulimia, saranno gratuiti per tutti i cittadini italiani.Addio costi per lae per anoressia e bulimiaQuesta importante conquista è il risultato di un aggiornamento del Nomenclatore Tariffario, il documento che definisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica erogate dal Servizio Sanitario Nazionale.