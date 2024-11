Rugby Autumn Nations Series 2024 | l’Italia soffre ma vince Georgia battuta 20-17

Leggi su Sportface.it

Un primo tempo da dimenticare, una ripresa martellante per la rimonta. L’Itama batte la20-17 nel secondo Test Match azzurro in queste. Gonzalo Quesada l’aveva definita la partita più importante del mese, ma l’avvio di gara è stato da dimenticare. Pronti, via e capitan Lamaro deve abbandonare il campo per un infortunio alla spalla, lasciando il posto a Zuliani. Lasi presenta al Ferraros con un bilancio di 6 vittorie (5 nelEurope Championship e una contro il Giappone) e 2 sconfitte contro Fiji e Australia, alle quali va aggiunta la sconfitta di domenica scorsa contro gli All Blacks XV, la seconda squadra neozelandese.si sblocca al 22? con un piazzato di Garbisi. Ai primi tre punti azzurri, però risponde lacon una splendida azione che porta alla meta di Tabutsadze, seguita dalla trasformazione di Matkava.