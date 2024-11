Lanazione.it - Regionali Umbria, parola alle urne: Tesei contro Proietti, cosa può fare la differenza

Perugia, 17 novembre 2024 – L’attesa come ogni elezione che si rispetti, è grande. Domani sera intorno all’ora di cena sapremo chi governerà l’fino al 2029: sarà il centrodestra guidato dalla leghista Donatellao il centrosinistra della civica Stefania? Bella domanda sì, alla quale ovviamente non è semplice oggi rispondere. Qualche ipotesi però per immaginare lo scenario della consultazione si può. Elezioni: come si vota e orari, fac simile della scheda A iniziare dal voto delle Europee di giugno. Quello è solo una base di partenza, un’indicazione di massima, sulla quale però si può ragionare. Il centrodestra (senza Alternativa popolare di Bandecchi) inmise insieme il 47,83% delle preferenze, con Ap invece sarebbe arrivato al 49,67%. Il centrosinistra (con i simboli di Azione e Italia Viva ognuno per proprio conto) ha toccato il 46,54%.