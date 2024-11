Ilrestodelcarlino.it - Rabitti in Nazionale. Baby Koala, che brave!

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Simonein azzurro sulle pedane della Coppa del Mondo paralimpica. C’era anche lo spadista dell’Ama Schermadi Reggio tra i 16 atleti in carrozzina che hanno vestito la divisa dellae hanno rappresentato l’Italia a Pisa, nella grande classica italiana, primo appuntamento del calendario interdopo i Giochi di Parigi 2024. La delegazione azzurra era guidata dal coordinatore Dino Meglio e, per la spada, dal Ct Francesco Martinelli. Per(fotina) è stata la prima esperienza in Coppa del Mondo, accompagnato dal maestro dell’AmaMassimo Bertacchini. Lo schermidore reggiano ha gareggiato nella categoria B della competizione. Il torneo è cominciato con le due vittorie nei sei assalti della fase a gironi (5-2 contro Farraj, Kuwait e 5-3 contro Atzolidakis, Grecia).