Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, domenica 17 novembre: nuovo amore per lo Scorpione, voglia di socialità per l’Acquario

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Ecco l’diFox per172024, segno per segno, con previsioni aggiornate per, fortuna, lavoro e salute. Come sempre,Fox invita a leggere l’con spirito critico, usando l’astrologia come strumento per riflettere e non come un verdetto. Il segno più fortunato della giornata? Gli amici dellodiFox, per172024, segno per segnoArieteCari Ariete,le stelle vi invitano a essere più aperti nei confronti degli altri. In, se c’è stato un malinteso, è il momento di chiarirlo con calma. Sul lavoro, potrebbe arrivare un’occasione per mostrare le vostre capacità, ma dovrete agire rapidamente. La salute è in ripresa, ma non trascurate il riposo.ToroCari Toro,sarà una giornata dedicata alla famiglia e agli affetti.