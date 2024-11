Agi.it - Manovra, riammessi gli emendamenti su Tfr e salario minimo

AGI - È stato riammesso dalla Commissione Bilancio della Camera l'emendamento delle opposizioni, a prima firma di Giuseppe Conte, sul, precedentemente dichiarato inammissibile. Secondo la Commissione l'articolo "recando una disciplina organica volta a introdurre illegale, contiene norme che, pur essendo di carattere prevalentemente ordinamentale, appaiono tuttavia suscettibili di produrre effetti finanziari, in particolare in riferimento al riconoscimento di un beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento a tale istituto". Sono statianche glipresentati dai deputati Rizzetto di Fdi, Pisano di Noi Moderati e Nisini della Lega, sui termini del silenzio-assenso per il Tfr.