Oasport.it - L’Italia torna sulla terra e incassa una lezione dalla Francia: addio primato nel girone

dopo aver offerto un gioco spumeggiante nelle ultime cinque partite disputate a partire da settembre, incappando in una pesanteimpartitaallo Stadio San Siro di Milano. I vice campioni del mondo si sono imposti per 3-1 nell’ultima partita della fase a gironi della Nations League, infliggendo agli azzurri la prima sconfitta nella competizione: i Galletti hanno restituito il risultato con cui gli azzurri si erano imposti due mesi fa al Parco dei Principi a Parigi.Doveva essere un esame di maturità per i ragazzi del CT Luciano Spalletti, che invece hanno subito tre gol su palla inattiva (doppietta di Rabiot e punizione di Digne, nel mezzo l’1-2 firmato da Cambiaso in chiusura di un’azione corale) e che non sono riusciti a dettare il passo contro la compagine transalpina, tra l’altro priva del fuoriclasse Mbappé per scelta tecnica operata da Didier Deschamps.