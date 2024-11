Inter-news.it - Kiwior ritorno di fiamma per l’Inter: dubbio gennaio o estate – CdS

Tra i tanti difensori cheha messo nella sua personale lista per la prossima stagione torna di moda anche quello di Jakubdell’Arsenal. Secondo il Corriere dello Sport i Gunners possono cederlo trae la prossimaDI– Già osservato nel corso della scorsadopo l’arrivo di Riccardo Calafiori all’Arsenal, il nome di Jakubtorna di moda perin vista del prossimo anno. La difesa è uno dei reparti su cui i nerazzurri stanno focalizzando il loro mercato in vista della prossima stagione e il polacco, vista anche la sua capacità di giocare come braccetto a sinistra, resta un profilo interessante per la dirigenza dei campioni d’Italia in carica. Non bisogna dimenticare, però, come gli inglesi lo abbiano prelevato dallo Spezia neldel 2023 per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.