Hockey ghiaccio | Bolzano cade nella domenica di ICE League Anche Asiago ko

nera per le squadre italiane impegnate nel Campionato Alps2024-2025 disu. Dopo la sconfitta di Valpusteria avvenutagiornata di ieri cadonoed. Due squadre con situazioni di classifica completamente diverse. Le foxes nello specifico hanno dovuto cedere il passo alla corazzata del Salzburg per 6-3, perdendo cosìla leadership della classifica, adesso in mano al Fehervar AV19. Un match complicatosi già nel primo periodo per la compagine altoatesina, complice un passivo di tre reti messe a referto da Hochkofler (6:32), Rowe (9:54) e Nissner (19:33, in power play). Mac’è e, nei trenta minuti successivi, ingrana la quinta riacciuffando con carattere gli avversari. Bradley è il primo ad aprire le danze al 3:55, precedendo poi le reti di Finori (15:11) e di Gazley (17:50).