FERALPISALò. Oggi c'è la Triestina: "Vietato snobbarla»

SALÒ (Brescia) Dopo la frenata aTrento, laè decisa a rilanciare la sua candidatura per il terzo posto. I gardesani tornano in campoalle 17.30 al Turina. Di fronte la, formazione dall’indubbio blasone, ma che occupa l’ultimo posto ed è prigioniera di un’atmosfera incandescente (come ha confermato l’ormai celebre scontro in campo tra Krollis e l’allenatore Clotet). Gli alabardati sono determinati a risalire la china e Diana (nella foto) lancia un chiaro monito ai suoi giocatori: "Non dobbiamo assolutamente sottovalutare gli avversari. Queste sono partite molto difficili. Ci troveremo di fronte una squadra che si giocherà il tutto per tutto. Dobbiamo farci trovare pronti". Rinviata al 4 dicembre, invece, Padova-Atalanta U23, su richiesta dei nerazzurri, privi di quattro giocatori convocati dalle rispettive nazionali.