Verissimo di Silvia Toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 16 e domenica 17 novembre 2024

ditorna anche questo weekend con il consueto doppio appuntamento nel pomeriggio di Canale 5. Nel doppio appuntamento del weekend tanti nuovied imperdibili interviste. Scopriamo tutti glie ledelle puntate in onda16 e17, glidi1616dalle ore 16.30 nuova puntata di “”, il programma di interviste condotto dasu Canale 5. In studio super ospite la scrittrice inglese Sophie Kinsella che ha raggiunto la popolarità in tutto il mondo grazie al best seller “I love shopping”. La scrittrice è in studio per presentare il nuovo romanzo “Cosa si prova” in cui parla della sua battaglia contro il cancro. Spazio poi all’intervista a ClioMakeUp, make-up artist e influencer seguitissima sui social.