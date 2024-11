Spettacolo.periodicodaily.com - Disponibile dal 15 Novembre, “Parto da Me” di Marco Di Nunno

Dal 15è fuori su tutte le piattaforme digitali distribuito da Believe Music e in radio “da me”, secondo singolo del cantautore e performer puglieseDidove raffinate sonorità pop-soul si intrecciano con trame elettroniche con la produzione diDi Martino, alias Dima.Scopri “da me”, il Nuovo Singolo diDiA partire dal 15, le note di “da me”, il secondo singolo del talentuoso cantautore puglieseDi, invaderanno le piattaforme digitali e le radio italiane. Questa traccia, confezionata con una fusione di melodie pop-soul ed elementi elettronici, è il risultato dell’abilissima produzione diDi Martino, noto anche come Dima.ASCOLTA IL BRANOUn Ritornello InnovativoIl cuore pulsante di “da me” risiede nei cori cheDiriesce a esaltare in diverse sezioni della canzone, particolarmente nella seconda strofa e nel ritornello finale.