Dal mood minimale a quello boho dalla silhouette principesca a quella che punta sul pizzo rétro

Non tutti i futuri sposi decidono di convolare a nozze durante la bella stagione. Molti preferiscono di grand lunga i mesi freddi con la loro atmosfera intima e con la possibilità di fare una vacanza al caldo lontanopazza folla dei mesi estivi. L’opzione migliore per le “bride to be” in questo caso?re su abiti da sposa a maniche lunghe. Che uniscono alla perfezione funzionalità e stile. Che si tratti di una cerimonia intima in municipio o in grande stile in un edificio religioso, un abito a maniche lunghe è sempre un’opzione valida ed elegante, ideale anche a chi non ama mettere in mostra le braccia. Ma la cosa ancora più bella è che esistono tantissime variazioni sul tema in grado di adattarsi a diverse tipologie di donne e di stile.