Alba Rohrwacher racconta la magia del film 'Maria' con Angelina Jolie e il regista Pablo Larraín

Facebook WhatsAppTwitter Nel mondo del cinema, ogni pellicola rappresenta un viaggio unico e irripetibile per gli artisti coinvolti. Questo concetto ha preso vita all’Academy Museum di Los Angeles, doveha condiviso la sua esperienza sul set di, unprodotto da Netflix chegli ultimi giorni di vita della leggendaria cantante Maria Callas. Diretto dae connel ruolo principale, il progetto si è trasformato in una sorta di famiglia artistica tra i membri del cast.e il suo legame con Brunainterpreta Bruna, la donna che, insieme a Ferruccio, si prende cura della Callas e della sua dimora parigina. Durante il suo intervento, l’attrice ha rivelato la sua sorprendente mancanza di conoscenza riguardo alla vita privata della grande soprano, nonostante la sua passione per la musica della Callas.