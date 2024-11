Piperspettacoloitaliano.it - Villa Bandera location Il Patriarca, dove è ambientata la serie tv

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Ladiè ambientato ne Ilè la casa di famiglia e il quartier generale della famiglianella fiction Il. Unasignificativa in cui si svolgono molti degli eventi della storia, inclusi drammi familiari, affari e segreti. In casatroviamo il capofamiglia Nemo, la moglie Serena e le figlie Nina e Lara. E poi ancora l’avvocato di famiglia Mario, marito di Nina e tanti altre personalità, amiche e nemiche, che vagano all’interno del complesso. Masi trova. Eccoè ambientato Ila Bassano Romanosi trova a Bassano Romano e non in Puglia, come dichiarato nellatv. Bassano Romano è una pittoresca cittadina situata in provincia di Viterbo. Conosciuta per la sua ricca storia e gli splendidi paesaggi, offre uno sguardo sul passato dell’Italia con le sue strade medievali, gli antichi edifici e gli splendidi dintorni naturali.