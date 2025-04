Sololaroma.it - Nizza-Nantes, il pronostico di Ligue 1: doppia combo intrigante

La1 si appresta a vivere in questo weekend la propria ventottesima giornata di campionato, con il PSG che potrebbe festeggiare l’ennesimo titolo dopo un campionato dominato dall’inizio alla fine. Le danze però si apriranno domani, venerdì 4 aprile, con la sfida tra, che scenderanno in campo all’Allianz Riviera, con fischio d’inizio fissato per le ore 20.45.Match di fondamentale importanza per i padroni di casa, che sono in corsa per un posto in Champions League e che dovranno dare segnali dopo le ultime tre partite, nelle quali hanno raccolto un solo punto.che infatti è reduce dalla sconfitta nello scontro diretto con il Monaco ed è scivolato al quarto posto in classifica, a due lunghezze dal Marsiglia terzo. Servirà dunque tornare a vincere anche per respingere la risalita delle inseguitrici Lille, Strasburgo e Lione.