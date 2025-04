Demanio marittimo ad uso abitativo Baccini | Priorità ai bisogni dei nuclei familiari

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 3 aprile 2025 – Si è tenuto il Consiglio comunale straordinario che vedeva all’ordine del giorno ilad uso. Il Sindaco è intervenuto sottolineando che l’obiettivo da raggiungere è quello di dare risposta a coloro che ne hanno titolo: “E’ stata approvata dalla giunta comunale per risolvere il problema definitivamente e non per nascondere la sabbia sotto il tappeto come avvenuto in passato. La delibera approvata dalla passata giunta avrebbe potuto determinare un danno erariale di circa 8.000.000 euro, pari alla differenza tra il dovuto a titolo di indennizzo per occupazione senza titolo dell’area demaniale, e la minor somma esigibile a titolo di canone concessorio”, ha aggiunto il Primo Cittadino.“Pertanto, la nostra amministrazione, per evitare ulteriori danni economici, ha disapplicato la Delibera di Giunta Comunale 101/2023, – ha proseguito – con cui la precedente amministrazione ha ritenuto indistintamente prorogate al 2033 tutte le concessioni demaniali marittime ad usoinsistenti sul territorio comunale, in contrasto con quanto stabilito dal Giudice Amministrativo e dall’Agenzia del, la quale ha richiesto al Comune di Fiumicino di verificare la scadenza dei titoli rilasciati e procedere alla rassegnazione attraverso procedura di evidenza pubblica, ferma restando la necessaria verifica della regolarità urbanistico – edilizia degli immobili – ha concluso il sindaco -.