Gqitalia.it - Breitling rilancia uno dei cronografi più iconici, a meno di 7500 euro

rivisita una delle sue collezioni più audaci, il Top Time, con una serie di orologi spirati al rombo dei motori e al grip delle gomme sull'asfalto. Il marchio svizzero fa rivivere lo spirito degli anni Sessanta e dell'età d'oro degli sport motoristici con le nuove edizioni limitate Top Time Racing e Top Time Martini Racing. Tre modelli dal design accattivante, pensati per gli appassionati di velocità e precisione.Top Time, un cronografo nato per la corsaFin dagli albori dell'automobile, il marchiosi è imposto come punto di riferimento nel settore del cronometraggio delle varie competizioni, grazie a una combinazione di precisione e innovazione che ha definito la sua reputazione. Che si tratti di rally tortuosi o di circuiti ultraveloci, l'obiettivo rimane sempre lo stesso: spingere oltre i limiti del tempo e offrire strumenti affidabili ai piloti più esigenti.