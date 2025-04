Iltempo.it - I dazi di Trump mandano a picco le borse europee e mondiali: mercati in profondo rosso

Lechiudono in, ampliando le perdite in scia al tonfo in apertura di Wall Street. Suipesano le incertezze scaturite dalla possibile guerra dei, scatenata dalle tariffe reciproche volute dal presidente Donald. L'indice Ftse Mib di Piazza Affari in calo del 3,60%, a 37.070 punti. Il Dax di Francoforte perde il 2,95%, 21.720 punti. Il Cac 40 di Parigi lascia sul terreno il 3,31%, a 7.598 punti. Il Ftse 100 di Londra chiude a -1,59%, a 8.471 punti. In generale i listini globali segnano tutti pesanti perdite dopo l'annuncio di: gli Stati Uniti hanno imposto tariffe del 20% all'Europa, del 10% al Regno Unito, del 24% al Giappone, del 54% alla Cina (erano già al 20%) e del 25% sulle auto prodotte fuori dagli Stati Uniti. Inegli ultimi giorni avevano segnato risultati al di sopra della parità, scommettendo su una carrellata di misure più 'light' da parte dell'ex tycoon.