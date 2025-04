Lanazione.it - Violenza sessuale a scuola: prof arrestato in classe. Choc a Pontedera

, 3 aprile 2025 –all’interno dellasuperiore dove insegna. Unessore di un istituto superiore di, in provincia di Pisa, è statodalla polizia e messo ai domiciliari con l'accusa di aver commesso abusi nei confronti di una studentessa all'epoca dei fatti minorenne e, spiegano gli inquirenti, «di condotte inopportune nei confronti di altre studentesse». Dopo lunghe e articolate indagini condotte dal commissariato di polizia die coordinate dalla Procura della Repubblica di Pisa, si spiega in un comunicato della Questura di Pisa, è stata data esecuzione "nelle settimane scorse a un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari". Ilessore è stato fermato all'interno delladove insegnava ed è stato accompagnato nel commissariato dove, dopo essere stato sottoposto a rilievi foto-dattiloscopici, è statoper i reati die molestie per poi essere condotto agli arresti nella propria abitazione.